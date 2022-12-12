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12:01, 12 декабря 2022Культура

Умер актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович

Актер сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович скончался на 49-м году жизни

Кадр: сериал «Каменская»

На 49-м году жизни скончался актер и продюсер Сергей Зыгмантович. Об этом сообщает «Российская газета».

Зыгмантович умер 9 декабря. О причинах его смерти не сообщается.

Широкую известность актер обрел после съемок в нескольких сезонах сериала «Каменская». Он также принял участие в таких проектах, как «Бабий Яр», «Я сыщик», «Между жизнью и смертью», «В июне 41-го», «Вокзал» и «Курсанты».

В 2003 году Зыгмантович выступил в качестве продюсера сериала «Возвращение Мухтара», а в 2016-м работал над созданием проекта «Мухтар. Новый след».

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет умер заслуженный артист России Борис Дмитриев. За свою карьеру актер сыграл более 100 ролей, в том числе снялся в детективе «Без права на пощаду» (1970) и короткометражном фильме «Пять встреч» (1965). Причина его смерти не уточняется.

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Анастасия Астахова
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