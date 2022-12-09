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13:13, 9 декабря 2022Культура

Умер заслуженный артист России Борис Дмитриев

В возрасте 83 лет умер заслуженный артист России Борис Дмитриев

Кадр: фильм «Без права на пощаду»

Ушел из жизни заслуженный артист России, актер, поэт и сценарист Борис Дмитриев. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дмитриев умер в возрасте 83 лет. Причина его смерти не уточняется.

Дмитриев родился в 1939 году в Саратове, окончил студию при драмтеатре. В 1970-х годах переехал в Рязань, где выступал в Рязанском областном театре драмы. За свою карьеру сыграл более 100 ролей. Снялся в детективе «Без права на пощаду» (1970) и короткометражном фильме «Пять встреч» (1965).

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Дениза Мацаева
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