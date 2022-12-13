Фермер расправился с заподозренным в краже сейфа россиянином и его сожительницей

Российскому фермеру дали 17 лет строгого режима за убийство заподозренных в краже супругов

В Забайкальском крае 57-летнего российского фермера Александра Русинова приговорили к 17 годам колонии строгого режима за убийство 15-летней давности. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2007 году с принадлежавшей Русинову торговой базы украли сейф с крупной суммой денег и документами. Под подозрение фермера попал один из местных жителей. Наняв трех имевших опыт криминальной деятельности знакомых, фермер проник в дом предполагаемого похитителя, которого в ходе нападения убили вместе с оказавшейся в помещении сожительницей.

Бандиты обыскали весь дом, но найти сейф или что-то из его содержимого им не удалось. После расправы Русинов обратился к братьям и попросил их уничтожить тела убитых.

«Это преступление долгое время оставалось нераскрытым, оба убитых числились пропавшими без вести. В ходе совместной кропотливой работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников шестого отдела управления уголовного розыска регионального УМВД были установлены все обстоятельства совершенного преступления», — рассказали в СКР.

В марте сообщалось, что в Омской области суд арестовал обвиняемого в убийстве своего работника 60-летнего российского фермера.