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14:45, 13 декабря 2022Россия

Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные на купянском направлении уничтожили более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинских военных удалось уничтожить благодаря ударам российской артиллерии по позициям ВСУ и иностранных наемников. Украина также потеряла две бронированные машины и четыре авто.

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12 декабря Минобороны отчитывалось, что российские военные на двух направлениях — купянском и краснолиманском — уничтожили до 70 бойцов ВСУ. Также были ликвидированы три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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