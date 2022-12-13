Минобороны озвучило суточные потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 40 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские военные на купянском направлении уничтожили более 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинских военных удалось уничтожить благодаря ударам российской артиллерии по позициям ВСУ и иностранных наемников. Украина также потеряла две бронированные машины и четыре авто.

12 декабря Минобороны отчитывалось, что российские военные на двух направлениях — купянском и краснолиманском — уничтожили до 70 бойцов ВСУ. Также были ликвидированы три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.