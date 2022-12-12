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14:16, 12 декабря 2022Россия

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях после огневого поражения

Минобороны заявило об уничтожении до 70 украинских военных в результате огневого поражения

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские военные на двух направлениях — купянском и краснолиманском — уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, украинские военные были уничтожены в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также Украина потеряла три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. В результате было уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих.

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Анастасия Шейкина
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