Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях после огневого поражения

Минобороны заявило об уничтожении до 70 украинских военных в результате огневого поражения

Российские военные на двух направлениях — купянском и краснолиманском — уничтожили до 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, украинские военные были уничтожены в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также Украина потеряла три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что на купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. В результате было уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих.