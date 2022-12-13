Россиянина задержали за убийство хозяина квартиры ради денег в 1997 году

В Волгограде задержали 49-летнего мужчину за убийство россиянина, совершенное 25 лет назад

В Волгограде задержали 49-летнего мужчину за убийство 51-летнего россиянина, совершенное 25 лет назад. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 января 1997 года в квартиру на улице Остравская ворвались двое мужчин и стали вымогать деньги у хозяина жилья. Затем они нанесли ему смертельные телесные повреждения. По факту произошедшего было возбуждено дело по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ, однако найти злоумышленников не удалось.

В 2022 году расследование дела возобновили и установили личности подозреваемых. Оказалось, что на тот момент им было по 24 года. Вскоре одного из фигурантов задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Второй мужчина скончался спустя два года после совершения убийства.