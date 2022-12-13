Четверых грабителей посадили за разбойное нападение на семью россиян

Четверо жителей Приангарья получили от 9 до 15 лет за разбойное нападение на семью

Усть-Илимский городской суд Иркутской области приговорил четверых местных жителей к срокам от 9 до 15 лет за ограбление семьи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ («Разбой») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных.

Суд установил, что в ноябре 2021 года грабители напали на супружескую пару в лесу неподалеку от Иркутска. Жертв избили, отняли у них мобильные телефоны и банковскую карту. Впоследствии глава семьи от полученных травм скончался в больнице.