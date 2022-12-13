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12:25, 13 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин зарезал пытавшихся помочь его бывшей сожительнице двоих братьев

В Красноярске задержали мужчину, зарезавшего в сенях двух братьев из-за экс-сожительницы

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске задержали 31-летнего местного жителя за убийство 35-летнего и 38-летнего мужчин. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным ведомства, вечером 11 декабря пьяный фигурант приехал к бывшей сожительнице. Она не захотела пускать его в дом, однако россиянин не прекращал стучать в дверь. Тогда женщина испугалась и позвонила знакомому с просьбой о помощи. Тот попросил двоих приятелей приехать и разобраться с настойчивым кавалером.

Братья приехали по адресу и вступили в конфликт с подозреваемым. Вскоре началась драка, тогда фигурант топором сорвал замок с двери, взял на кухне нож и зарезал оппонентов в сенях.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

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Екатерина Власова
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