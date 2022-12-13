Жителям еще одного российского города стали доступны прямые рейсы в Таиланд

Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Таиланд

Жителям еще одного российского города, Санкт-Петербурга, стали доступны прямые рейсы в Таиланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта Пулково.

Отмечается, что прямое авиасообщение между Северной столицей и популярной курортной страной Азии запущено впервые с 2020 года. Полеты по данному направлению раз в 11-12 дней будет осуществлять авиакомпания Azur Air.

Ранее в декабре сообщалось, что россиянам станет проще попасть в Таиланд и Индию. Авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Так, авиаперевозчик выразил готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю.