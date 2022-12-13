В США назвали условия прочного мира на Украине

WSJ: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США

Конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США. Боевые действия не должны перерастать в замороженный конфликт. Об этом в материале для Wall Street Journal (WSJ) пишет заслуженный научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики, профессор иностранных дел и гуманитарных наук имени Джеймса Кларка Чейса в Бард-колледже в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид.

Обозреватель призвал американскую администрацию задуматься о том, какие договоренности должны быть достигнуты Россией, западными странами и Украиной. Мид назвал несколько условий для прочного мира.

Так, по его словам, конфликт должен завершиться быстро, чтобы избежать растущих разрушений для всех сторон. Во-вторых, противостояние должно окончиться договором, а не вооруженным перемирием. «Мы не хотим, чтобы продолжающиеся санкции калечили мировую экономику. Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении», — отмечает аналитик.

При этом Мид призывает не оставлять безнаказанной «российскую агрессию». «Будущие российские лидеры, а также потенциальные агрессоры в других странах должны понимать, что попытки завоевания обходятся дорого», — указал эксперт.

Обозреватель обратил внимание и на расширение НАТО. По его мнению, частичное расширение Североатлантического альянса было ошибкой. «Грузию, Молдову, Украину и Белоруссию не включили в НАТО, а Россия вторглась или подчинила все эти страны. Эта война должна закончиться четкой системой безопасности. Членство в НАТО для стран, которые этого хотят, было бы простым решением, но возможны и другие варианты», — пояснил он.

Мид предупредил, что российско-украинский конфликт ни в коем случае не должен закончиться «расчленением Российской Федерации», так как это «приведет к хаосу и войне на Кавказе», усилит Китай, а также распространит «ядерное оружие и материалы для продажи тому, кто больше заплатит».

«Даже если нам не всегда нравится, как она управляет собой, стабильная Россия гораздо предпочтительнее зоны анархии, простирающейся от Украины до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до Черного моря», — подчеркнул обозреватель.

Мид указал, что достижение всех условий задача трудная. «Москва вряд ли откажется от всей земли, которую Украина хочет вернуть, выплатит все репарации, которых хочет Украина, или допустит расследования военных преступлений и судебные процессы, которые Украина и ее сторонники считают оправданными. Но обязательства Америки и Запада в области безопасности и помощи могут помочь сделать неизбежно несовершенный мирный договор приемлемым для украинцев», — заключил он, призвав команду американского президента Джо Байдена думать наперед и готовиться к переговорам.