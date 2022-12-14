Канадцу одобрили эвтаназию из-за бедности

Daily Mail: канадскому инвалиду одобрили эвтаназию после жалобы на бедность

Канадскому пенсионеру и инвалиду Лесу Лэндри одобрили эвтаназию после жалобы на бедность. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина решился на процедуру после того, как ему исполнилось 65 лет и государство лишило его социальных пособий, многих пенсионных надбавок, забрало служебную собаку-поводыря и квартиру, предоставленную по инвалидности. В настоящее время пенсионер вынужден жить в фургоне на 120 долларов в месяц после оплаты медицинских счетов и предметов первой необходимости.

«Я не хочу умирать, но, если бедность приводит человека в инвалидное кресло и практически делает его бездомным, каково решение? Я не хочу остаться без жилья. Я не хочу в конечном итоге жить в фургоне (...) Кто захочет быть бездомным в 16 лет, не говоря уже о 65?» — заявил Лэндри газете.

Мужчина раньше был водителем коммерческого грузовика и зарабатывал до 85 тысяч долларов в год. 15 лет назад он перенес операцию по удалению грыжи, а осложнения с лечением вызвали три мини-инсульта и эпилепсию, что привело к лишению водительских прав и тяжелой форме инвалидности. До 65 лет он имел право на получение около 1680 долларов в месяц, пособия на собаку-поводыря, медицинский транспорт и специальное питание, но потом его перевели на другой льготный план для пожилых людей.

По словам Лэндри он не против закона об эвтаназии, но раскритиковал правительство Канады за упрощение доступа к процедуре без реформирования системы поддержки для людей с ограниченными возможностями. «Почему на оказание помощи, убивающей нас, уходит 20 месяцев, а на попытки улучшить наши социальные условия — целая вечность?» — отметил пенсионер.

В июне первый случай эвтаназии состоялся в Италии. Этим воспользовался 44-летний Федерико Карбони, который 12 лет был парализован в результате автокатастрофы. По его инициативе ему ввели смертельное лекарство с помощью специально разработанного аппарата. Несмотря на то что эвтаназия не разрешена в Италии, Ассоциация Луки Косциони, выступающая за ее легализацию, помогла итальянцу преодолеть юридические барьеры.

