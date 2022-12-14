Басист Rage Against The Machine раскрыл интимную сторону борьбы с раком

Басист Rage Against The Machine Тим Коммерфорд рассказал о борьбе с раком простаты

Басист группы Rage Against the Machine Тим Коммерфорд признался, что рак простаты стал для него суровым испытанием. Интимную сторону борьбы с болезнью он раскрыл в интервью изданию Spin, которое цитирует People.

По словам Коммерфорда, ему удалили предстательную железу, и сейчас он находится на пути к выздоровлению. «Рак простаты — это очень, очень, очень тяжело, потому что связано с сексуальностью. Трудно абстрагироваться от этого, и когда такое случается, это суровое психологическое испытание. Я пытался найти группы поддержки, но сложно отыскать таких людей, сложно об этом говорить», — рассказал он.

Музыкант отметил, что всегда гордился своей физической формой и умением заботиться о себе, поэтому диагноз его удивил. «Тут либо повезет, либо нет», — сказал он. По его словам, он планирует быть «самым накачанным сукиным сыном с раком в 54 года».

Ранее онкоуролог Денис Алтунин рассказал, как распознать рак простаты на ранней стадии. По его словам, частые позывы в туалет, недержание мочи и эректильная дисфункция проявляются лишь на поздней стадии болезни.