Онкоуролог назвал основные признаки рака предстательной железы

Онкоуролог Алтунин: частые позывы в туалет могут быть симптомом рака простаты

Частые позывы в туалет, недержание мочи, эректильная дисфункция и другие признаки рака предстательной железы проявляются лишь на поздней стадии болезни, рассказал онкоуролог «СМ-Клиники» Денис Алтунин. В беседе с «Лентой.ру» врач уточнил, что поможет распознать рак на ранних сроках, когда есть большой шанс победить его.

Главная опасность рака простаты, с которым сталкиваются в основном мужчины старше 50 лет, заключается в том, что он не дает о себе знать на ранних стадиях, говорит онкоуролог. Это значительно осложняет его обнаружение и, следовательно, процесс лечения.

На поздних стадиях основными симптомами рака предстательной железы являются проблемы с мочеиспусканием. «Мужчина испытывает частые позывы в туалет, сила струи мочи снижается, у человека появляется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», — назвал основные признаки болезни Алтунин.

Явными симптомами прогрессирования опухоли и появления метастазов являются спазмы и боль в промежности, крестце, внизу живота, пояснице, появление крови в моче или сперме, эректильная дисфункция Денис Алтунин Онкоуролог

Существуют и неочевидные признаки прогрессирования рака, появление которых должно насторожить мужчину. Это общее недомогание — слабость, постоянная усталость и отсутствие сил, резкое и беспричинное снижение веса, истощение, отек нижних конечностей, уточнил врач.

Ученые не могут однозначно сказать, по каким причинам возникает рак предстательной железы. Однако есть некоторые факторы риска, которые могут повлиять на возникновение этого заболевания: возраст, наследственность, некоторые вирусные инфекции, лишний вес и курение

«Все мужчины старше 40 лет обязаны регулярно посещать уролога, даже если ничего не болит. Это поможет не пропустить возникновение болезни и избежать ее развития до запущенного состояния, — настоятельно рекомендовал Алтунин. — Раз в год нужно сдавать анализ крови на уровень простатспецифического антигена, повышенный показатель которого может говорить о воспалении или раке простаты».

Ранее сообщалось, что раковая опухоль может появиться во рту из-за пирсинга. Украшение травмируют слизистые оболочки — десны, щеки, и на месте не заживающих ран могут возникать новообразования.