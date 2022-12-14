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03:19, 14 декабря 2022Экономика

Обвалившему крипторынок миллиардеру отказали в освобождении под залог

CNN: суд на Багамах отказал основателю FTX Бэнкману-Фриду в освобождении под залог

Фото: Dante Carrer / Reuters

Суд на Багамских островах отказал в освобождении под залог задержанному основателю и бывшему гендиректору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Об этом сообщает CNN.

Бэнкман-Фрид впервые предстал перед судом после того, как его задержали по запросу властей США. Его адвокаты пытались добиться освобождения под залог в размере 250 тысяч долларов, однако судья отклонил их ходатайство, аргументируя свое решение опасениями возможного побега обвиняемого.

Теперь основатель криптобиржи должен оставаться под стражей на Багамских островах как минимум до 8 февраля 2023 года, когда суд, как ожидается, рассмотрит вопрос о его экстрадиции в США.

Ему может грозить до 115 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем восьми пунктам обвинения, согласно установленным Конгрессом правилам максимального наказания.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала гражданский иск к Бэнкману-Фриду. Власти поясняют, что обваливший крипторынок миллиардер втайне от инвесторов, которые приобрели ценные бумаги FTX, перенаправлял средства клиентов биржи в свой хедж-фонд Alameda Research.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности.

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Марина Совина
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