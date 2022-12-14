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00:58, 14 декабря 2022Россия

В Госдуме предложили давать до 10 лет тюрьмы за некачественные бронежилеты

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил давать срок до 10 лет за некачественные бронежилеты

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил давать до 10 лет лишения свободы поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации, мобилизованных и добровольцев. Россияне жертвуют часть своих сбережений, другие шьют балаклавы, вяжут носки для солдат.

По его словам, за предложения некачественного снаряжения военным необходимо «жестко наказывать».

«Предлагаю до 10 лет лишения свободы в колонии, и там пусть шьют одежду для фронта», — заключил он.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и военный корреспондент Александр Коц заявил, что проблемы с экипировкой участников СВО на Украине уже не стоят так остро, однако форма бойцов зимой быстро изнашивается в полевых условиях. Правозащитник также отметил, что в некоторых местах добровольцам не хватает зимних вещей.

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Марина Совина
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