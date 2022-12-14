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14:26, 14 декабря 2022Мир

США запустили подразделение космических сил в Южной Корее

США запустили подразделение космических сил в Южной Корее из-за угроз со стороны КНДР

Фото: Song Kyung-Seok / Pool / Reuters

США запустили подразделение космических сил в Южной Корее из-за угроз со стороны КНДР. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что Вашингтон активизировал космические силы на авиабазе Осан недалеко от Сеула. Причиной послужили испытательные пуски баллистических ракет с ядерным зарядом с территории Северной Кореи. По данным газеты, ракеты были предназначены для нанесения ударов по США, а также Южной Корее и Японии.

«Всего в 48 милях к северу от нас существует экзистенциальная угроза; угроза, которую мы должны быть готовы сдерживать, защищать от нее и — если потребуется — победить», — сказал подполковник, начальник нового космического подразделения Джошуа Маккаллион.

Уточняется, что космические силы США будут заниматься обслуживанием, эксплуатацией и оценкой соответствующего оборудования. При этом в основном подразделения будут делиться, а также обрабатывать и анализировать данные с американских спутников.

Ранее Северная Корея вновь открыла артиллерийский огонь в сторону моря в качестве предупреждения Южной Корее. Отмечается, что обстрел произошел на следующей день после массированных ударов Пхеньяна в морскую буферную зону из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Анастасия Заикина
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