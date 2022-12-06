КНДР открыла артиллерийский огонь в ответ на действия Сеула

Yonhap: Пхеньян приказал военным открыть артогонь в сторону моря в ответ на действия Сеула

Вооруженные силы КНДР вновь открыли артиллерийский огонь в сторону моря в качестве предупреждения Сеулу. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Уточняется, что соответствующий приказ Генштаб Корейской народной армии отдал в ответ на действия южнокорейских военных, которые проявили активность у границы. Инцидент произошел 6 декабря в 09:15 по местному времени.

Пхеньян также призвал Сеул прекратить «провокационные» военные действия.

Обстрел произошел на следующий день после того, как Северная Корея выпустила 130 артиллерийских снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в морскую буферную зону в ответ на совместные учения Южной Кореи и США около границы. В свою очередь, Сеул заявил, что действия армии КНДР нарушают межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах.