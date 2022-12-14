Информацию о мобилизации многодетного отца в Новосибирской области опровергли

В Новосибирской области опровергли информацию о мобилизации многодетного отца

Военный комиссар Новосибирской области опроверг информацию о мобилизации многодетного отца с хроническими болезнями.

Издание «Верстка» 7 декабря сообщало, что 44-летнего многодетного жителя Новосибирской области Андрея Назарова мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем — хроническую болезнь суставов и перенесенный туберкулез. По сведениям издания, его супруга Юлия осталась жить в недостроенном доме, а ее зарплаты не хватает, чтобы обеспечивать троих детей.

В разговоре с изданием женщина уточнила, что к моменту знакомства с Назаровым жила одна с двумя детьми — с их отцами она разошлась. О том, что мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации, пара узнала от его мачехи из Читы. Назаров отправился в военкомат по месту жительства в Новосибирске, и через неделю ему прислали новую повестку. По словам супруги мобилизованного, в комиссариате ей сообщили, что основания для отсрочки по наличию трех и более детей у Назарова нет, так как даже если учесть детей жены от первого брака, старшему ребенку уже исполнилось 16 лет.

Супруга Назарова также сообщила, что мобилизованный не получает зарплату от Минобороны. Ему направили лишь «губернаторскую выплату» в размере 100 тысяч рублей, большая часть которых ушла на погашение долгов, а 40 тысяч — на сигареты и берцы.

Военный комиссар Новосибирской области, полковник Евгений Кудрявцев сообщил, что Назаров был призван по частичной мобилизации, и сейчас проходит подготовку на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища «Кольцово». В ходе призыва он жалоб на состояние здоровья не высказывал, по заключению врачей годен к военной службе и обеспечен всем необходимым: обмундированием, экипировкой, а также всеми положенными видами обеспечения.

Он также утверждает, что Назаров, согласно информации от командования военной части, получил все положенные ему выплаты, в том числе денежное довольствие в ноябре за октябрь в размере 195 тысяч рублей и единоразовую выплату от Новосибирской области в размере 100 тысяч рублей. Кудрявцев пояснил, что в личном деле военнослужащего записан только один ребенок. Это обстоятельство учитывалось при принятии решения о призыве гражданина по частичной мобилизации. «При обращении в военный комиссариат Новосибирской области Юлии Владимировне было разъяснено, что для получения ее мужем отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации ему необходимо оформить опекунство над ними. Однако Юлия Назарова от оформления опекунства категорически отказалась в связи с получением алиментов», — говорится в сообщении.

В военном комиссариате также сообщили, что если супруги решат оформить опекунство над детьми, работа по рассмотрению отсрочки будет оперативно проведена представителями Новосибирской области и Минобороны России.

Информация о мобилизации многодетного отца получила широкое распространение среди региональных СМИ. Ряд изданий также опубликовал ответ военного комиссариата.

