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19:51, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Twitter заблокировал отслеживавший самолет Маска аккаунт

Twitter заблокировал аккаунт, отслеживавший передвижения личного самолета Илона Маска

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт, в котором отслеживались передвижения личного самолета ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На странице @ElonJet появилось сообщение с надписью «учетная запись заблокирована за нарушения правил платформы». Студент Университета Центральной Флориды Джек Суини, который вел учетную запись с 2022 года, комментируя блокировку, заявил: «Маск буквально сказал, что он ничего не будет делать, потому что он защищает свободу слова, но это полная противоположность его словам».

Суини добавил, что после входа в учетную запись он увидел сообщение: «Ваша учетная запись заблокирована. После тщательной проверки мы пришли к выводу, что ваша учетная запись нарушила правила Twitter».

Учетная запись отслеживала перемещения частного самолета Маска, используя общедоступные данные о рейсе, и публиковала автоматические оповещения о них.

По словам Суини, Маск неоднократно связывался с ним и просил закрыть страницу. В начале 2022 года студент получил от предпринимателя предложение закрыть страницу за 5 тысяч долларов, однако он отказался от этой суммы, запросив 50 тысяч.

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Денис Савосин
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