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09:54, 14 декабря 2022Силовые структуры

Российскую ОПГ осудят по делу о мошенничестве на 2,6 миллиона рублей

В Хакасии под суд пойдет ОПГ за поломку техники, фиктивные заключения и требование денег

Фото: Thomas Peter / Reuters

В суд Республики Хакасия направили уголовное дело в отношении организованной преступной группы из семи человек по делу о мошенничестве и ложных заключениях экспертов. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, с января 2017-го по октябрь 2020 года они вводили в заблуждение коммерческие компании. Одни члены ОПГ покупали электронную и бытовую технику и затем обращались в магазин с претензиями о ее поломке, другие — работающие в торговых точках — оформляли фиктивный возврат и обращались в офис компаний с требованием вернуть деньги. Товар при этом не отдавался или приводился в неисправное состояние участниками преступной группы, занятыми в сервисном центре.

ОПГ подделывала экспертные заключения и акты осмотра техники, с которыми обращалась в суд и взыскивала с компаний неустойку, компенсацию морального вреда и судебных издержек, а также сумму, превышающую фактическую стоимость товара. За три года преступная группа причинила ущерб компаниям на сумму более 2 миллионов 674 тысяч рублей.

Илона Палей
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