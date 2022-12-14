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13:17, 14 декабря 2022Россия

Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых регионов

Песков заявил, что Путин встретится с главами новых российских регионов до конца года

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин до конца года встретится с главами новых российских регионов. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков пообещал назвать точную дату позже. «Мы своевременно сообщим об этом», — заявил пресс-секретарь главы государства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее «Ведомости» сообщили, что временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник, Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий 20 декабря приедут в Москву на первую встречу с президентом России Владимиром Путиным в качестве руководителей субъектов государства.

Последний раз президент России общался с ними очно 30 сентября, когда состоялось подписание договоров о принятии этих регионов в состав страны.

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Сергей Истомин
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