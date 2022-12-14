Названа дата встречи Путина с главами новых регионов России
Временно исполняющие обязанности глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий 20 декабря приедут в Москву на первую встречу с президентом России Владимиром Путиным в качестве руководителей субъектов государства. Об этой дате узнали «Ведомости».
Согласно данным на сайте Кремля, последний раз глава Путин общался с ними очно 30 сентября, когда состоялось подписание договоров о принятии в состав России новых регионов.
Два источника «Ведомостей» назвали датой рабочей встречи президента России с Пушилиным, Пасечником, Сальдо и Балицким 20 декабря. Так, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, отвечающий за связи с ЛНР, пояснил, что встреча глав с Путиным планируется, однако «все зависит от графика президента».
Он предположил, что врио глав регионов поговорят с Путиным об открытии представительств федеральных территориальных органов власти. По постановлению российского кабмина, эта работа должна быть завершена к 1 июня 2023 года.
Кроме того, по мнению Водолацкого, на мероприятии будут обсуждаться вопросы о выполнении плана восстановления, который утвердил зампред правительства России Марат Хуснуллин, чтобы в следующем году все объекты инфраструктуры — водопровод, канализация, газификация — были профинансированы и реализованы.