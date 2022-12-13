В Кремле назвали приоритетом восстановление мирной жизни в новых регионах

Песков назвал приоритетом властей восстановление мирной жизни в новых регионах России

Налаживание мирной жизни в новых регионах России является для властей абсолютным приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, власти направляют достаточно большие средства для восстановления Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Путин назвал способ основательно закрепиться на новых территориях. По его словам, люди в этих регионах должны «врасти в российскую действительность». Президент подчеркнул, что перед властями стоит задача интегрировать вошедшие в состав страны субъекты в научную и образовательную среду.