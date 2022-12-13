Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 13 декабря 2022Россия

В Кремле объяснили сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России

Песков объяснил сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России атаками ВСУ

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России обусловлена атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Известия».

«Вы знаете, какими тяжелыми были последние восемь лет в ДНР и ЛНР. И плюс варварские обстрелы, которые наносят ВСУ по инфраструктуре», — объяснил он.

Песков отметил, что поврежденная инфраструктура существенно изношена, а ее ремонт недостаточно финансировался в последние годы. При этом восстановительные работы зачастую приходится проводить в непосредственной близости к районам боевых действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли подписание Путиным указа о смене руководства Генштаба
«Одноклассники» раскрыли способы заработка на блоге
В Минздраве призвали не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий
На Украине заявили о готовности МАГАТЭ направить постоянную миссию на ЗАЭС
Макрон рассказал об успехах МАГАТЭ на ЗАЭС
В США рассказали об имитаторах российских БТР-87 и «Тигров»
Россиянам назвали востребованные вакансии на любимом курорте богачей
В Кремле рассказали о постоянном общении Путина и Си Цзиньпина
Анонсировано строительство нового города в Херсонской области
Ввоз подержанных машин в Россию взлетел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.