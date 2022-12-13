В Кремле объяснили сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России

Песков объяснил сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России атаками ВСУ

Сложность восстановления инфраструктуры новых регионов России обусловлена атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят «Известия».

«Вы знаете, какими тяжелыми были последние восемь лет в ДНР и ЛНР. И плюс варварские обстрелы, которые наносят ВСУ по инфраструктуре», — объяснил он.

Песков отметил, что поврежденная инфраструктура существенно изношена, а ее ремонт недостаточно финансировался в последние годы. При этом восстановительные работы зачастую приходится проводить в непосредственной близости к районам боевых действий.