«РН-Няганьнефтегаз» восстановил 114 гектаров земель исторического наследия

«РН-Няганьнефтегаз» завершила рекультивацию земель исторического наследия ХМАО-Югры

Компания «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») завершила реализацию комплексной программы рекультивации земель исторического наследия ХМАО-Югры (накопленного в советский период). В рамках программы было восстановлено более 114 гектаров нарушенных в прошлом земель исторического наследия, из которых 14 гектаров — в 2022 году.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Технические и биологические мероприятия по рекультивации нефтезагрязненных земель исторического наследия проводились с применением современной специализированной техники, использованием сорбентов и биодеструкторов. Кроме того, специалисты «РН-Няганьнефтегаз» применили различные агротехнические и фитомелиоративные приемы, направленные на воссоздание флоры и фауны округа.