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02:27, 14 декабря 2022Мир

Евросоюз назначит уполномоченного по санкциям

В МИД Венгрии рассказали о планах Евросоюза назначить уполномоченного по санкциям

Фото: Pixabay

Госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал о планах Европейского союза назначить уполномоченного по санкциям, задачей которого станет контроль за соблюдением введенных организацией ограничений.

«Брюссель планирует назначить уполномоченного по санкциям. Они хотят санкций. Мы сыты по горло неудачными санкциями», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за полную изоляцию России и установление потолка цен на нефть. Он заявил о недостаточности мер, предусмотренных девятым пакетом санкций в отношении России, который главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать.

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Марина Совина
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