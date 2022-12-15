Актер фильма «Шаг вперед» Стивен Босс покончил с собой в возрасте 40 лет

Американский диджей, танцор, продюсер и актер фильма «Шаг вперед» Стивен Босс покончил с собой в возрасте 40 лет. Об этом сообщает CNN.

О смерти артиста сообщила его жена Эллисон Холкер Босс. 13 декабря актера обнаружили мертвым в одном из отелей Лос-Анджелеса. Причины его самоубийства пока не установлены.

«С самым тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой муж Стивен покинул нас. Стивен освещал каждую комнату, в которую входил. Он ценил семью, друзей и общество превыше всего, а вести людей за собой с любовью и светом было для него всем. Он был опорой нашей семьи, лучшим мужем и отцом, и вдохновением для своих поклонников», — отметила вдова артиста.

Незадолго до трагедии пара отметила девятую годовщину свадьбы. Супруги воспитывали троих детей.

Босс обрел широкую популярность после съемок в таких фильмах, как «Волшебный Майк XXL», «Американская семейка» и «Шаг вперед». В 2008 году он принял участие в танцевальном шоу «Проект Уэйда Робсона», где выиграл второе место, а спустя 14 лет вернулся в проект в качестве члена жюри.

Помимо этого, на протяжении восьми лет артист являлся приглашенным диджеем в шоу Эллен Дедженерес, а в 2020-м стал исполнительным продюсером проекта.

В конце ноября стало известно, что звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк покончил с собой в возрасте 49 лет.

