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19:26, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Лебедев заподозрил Apple в передаче данных пользователей спецслужбам США

Блогер Артемий Лебедев заявил, что Apple предоставляет ФБР доступ к данным пользователей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что американская компания Apple передает данные пользователей американским спецслужбам. В обзоре новостей, опубликованном на YouTube, он поделился подозрениями о том, что новая система шифрования данных Apple для защиты облачного сервиса iCloud не помешает ФБР получить доступ к сведениям.

«Apple работает над новой системой шифрования данных для защиты iCloud, потому что ФБР попросили», — заявил дизайнер. По его мнению, представители спецслужб получат доступ к данным пользователей iCloud, несмотря на уверения Apple в полной безопасности системы. При этом, как уточнил Лебедев, пока пользователи верят в конфиденциальность облачного хранилища.

«При этом предположить, что у американских спецслужб нет доступа везде, куда им нужен доступ, просто смехотворно. Вся история технологических открытий за всю историю человечества показывает нам, что у американских спецслужб всегда и везде был доступ, когда он им был нужен», — отметил блогер.

Ранее Лебедев на фоне блокировки своего YouTube-канала оценил правила видеохостинга, касающиеся жалоб на авторские права. Блогер раскритиковал их, а также выразил надежду на то, что в будущем в законодательстве всех стран мира будут прописаны нормы, запрещающие корпорациям «настолько произвольно распоряжаться судьбами людей».

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Денис Савосин
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