В США назвали ошибкой обмен Грайнер на Бута

Foreign Policy: США «катастрофически ошиблись», обменяв Грайнер на Бута

Соглашение с Россией об обмене бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, несомненно, является поводом для радости, однако оно сделает уязвимыми всех граждан США, находящихся за границей. Такое мнение высказал обозреватель издания Foreign Policy Максимилиан Гесс.

По его мнению, администрация президента США Джо Байдена катастрофически ошиблась, предложив летом обменять Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана на Виктора Бута. Гесс пояснил, что первый просчет американской стороны — решение отдать приоритет свободе Грайнер. Однако, по мнению обозревателя, куда более серьезную ошибку администрация США допустила, согласившись обменять гражданское лицо, не имеющее отношение к службам безопасности или дипломатическому корпусу Вашингтона. Он добавил, что это нарушило нормы дипломатии по обмену задержанных лиц и создало опасный прецедент.

«Обмен Грайнер на Бута привел к более серьезному исходу, чем победа [президента России Владимира] Путина. Это ослабило национальную безопасность США и сделало мир более опасным местом для американцев за границей», — заключил колумнист.

Бут, осужденный в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, вернулся в Россию 8 декабря. Его обменяли на Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Обмен россиянина на спортсменку прошел 8 декабря в Абу-Даби, перед этим оба были помилованы. Бут провел в тюрьме более 14 лет.