В России новых иномарок осталось на один месяц

«Известия»: в России осталось 20-30 тысяч новых иномарок, их хватит на месяц

По оценке ассоциации «Российских автомобильных дилеров», в стране осталось 20-30 тысяч новых иномарок, их хватит на месяц. Меньше всего осталось машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault. Об этом пишут «Известия».

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять», — отметил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

По его словам, раньше автоцентр продавал около 30 машин в месяц. Сейчас же запасы не могут обеспечить даже месячные продажи. Также Подщеколдин сообщил, что всего в России функционирует около трех тысяч автоцентров, и в них осталось несколько десятков тысяч новых автомобилей. По его подсчетам, дефицит составляет 1,1 миллиона машин.

Ранее сообщалось, что продажи шин в преддверии зимы 2022 года упали на 14 процентов, по сравнению с прошлым годом, до 4,2 миллиона штук. Пик продаж пришелся на первую декаду ноября. В прошлом году он пришелся на вторую декаду ноября и первую декаду декабря.

