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17:14, 16 декабря 2022Мир

Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР

Посылку со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР отправили от имени Алекса Мингуэсы

Фото: Richard Nield / Reuters

Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой гендиректору «Русского дома» Дмитрию Сытому в ЦАР. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалась фотография, на которой видно, что посылка была отправлена главе культурного центра из столицы Того, Ломе, от имени Алекса Мингуэсы.

Ранее МИД России осудил покушение на Сытина. В свою очередь глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал покушение на Сытого терактом.

По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, глава «Русского дома» в ЦАР и раньше получал угрозы, в частности, от французов, которые советовали русским «убраться с африканского континента».

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.

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Виктория Кондратьева
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