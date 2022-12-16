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17:06, 16 декабря 2022Мир

МИД России осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР

МИД России осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР Сытого

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел России осудило покушение на генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — говорится в сообщении МИД.

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В ведомстве также выразили надежду, что в скором времени правоохранители и «компетентные органы» ЦАР установят виновных в организации и совершении покушения, а сами преступники понесут заслуженное наказание.

Ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал терактом покушение на Сытого.

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.

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Глеб Бажуткин
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