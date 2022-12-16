МИД России осудил покушение на гендиректора «Русского дома» в ЦАР Сытого

Министерство иностранных дел России осудило покушение на генерального директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности "Русского дома" в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также выразили надежду, что в скором времени правоохранители и «компетентные органы» ЦАР установят виновных в организации и совершении покушения, а сами преступники понесут заслуженное наказание.

Ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал терактом покушение на Сытого.

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.