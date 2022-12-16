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15:33, 16 декабря 2022Мир

Полиция ЦАР назвала терактом покушение на гендиректора «Русского дома»

Полиция ЦАР назвала терактом покушение на гендиректора «Русского дома» Сытого

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Глава полиции Центральноафриканской Республики (ЦАР) Бьенвеню Зокуэ назвал терактом покушение на генерального директора «Русского дома» Дмитрия Сытого. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы ведомства, полиция на данный момент отрабатывает версию о теракте. Также сообщается, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Как отметил Зокуэ, до покушения Сытый получал угрозы.

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.

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Глеб Бажуткин
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