Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Пригожин обвинил французов в покушении на главу «Русского дома» в ЦАР Сытого

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого. Его слова приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.

Учредитель ЧВК обвинил французов в покушении, поскольку 11 ноября гендиректору культурного центра пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. К посылке прилагалась записка, в которой говорилось, что в следующий раз Сытый получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».

Пригожин объяснил, что глава «Русского дома» проигнорировал рекомендуемые меры безопасности и открыл посылку, подумав, что там находится голова его сына. После вскрытия посылки произошел взрыв.

«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других», — заявил Пригожин.

По его словам, российские врачи борются за жизнь Сытого в госпитале в городе Банги.

Глава культурного центра в ЦАР получил посылку от неизвестного отправителя, после вскрытия она взорвалась. Врачи оценили состоянии пострадавшего как тяжелое.