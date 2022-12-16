Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 16 декабря 2022Россия

Опубликован список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

«112» публикует список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Опубликован список экипажа, потерпевшего крушение в Улан-Удэ вертолета Ми-8. Данные обнародовал Telegram-канал «112».

По данным канала, на борту находились: летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, пассажиров в воздушном судне не было — только члены экипажа. Все трое, по его словам, погибли.

«112» пишет, что разбившийся Ми-8 принадлежит Улан-Удинскому авиазаводу. Вертолет проходил облетку перед отправкой покупателю. Предварительная причина крушения — попадание в вихревое кольцо.

Дополнение: «Известия» со ссылкой на собственный источник заявляют, что воздушное судно было модели Ми-171Е — это модификация вертолета Ми-8.

О ЧП стало известно ранее 16 декабря. Воздушное судно упало и загорелось в районе 15:20 по местному времени в аэропорту «Байкал» (Улан-Удэ) при посадке. Уточнялось, что возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса при этом не была задета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле выразили заинтересованность идеями Киссинджера
Минобороны сообщило о двух перехваченных реактивных снарядах HIMARS в ЛНР
Лукашенко заявил о срыве программы по общему рынку газа с Россией
Полковника московской полиции задержали за взятки от коллег
Соловьев отказался от дебатов со Стрелковым
Стал известен гонорар Генри Кавилла за камео Супермена в «Черном Адаме»
Сыновей погибшего в СВО россиянина усадили за парту с его портретом
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Лукашенко рассказал о раскрытых возможностях белорусов
В Кремле высказались об ответе на введение Западом потолка цен на нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.