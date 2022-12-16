Волонтеры передали новогодние открытки от москвичей участникам СВО

Волонтеры передали новогодние открытки с добрыми пожеланиями москвичей участникам СВО

Волонтеры отправили открытки с теплыми пожеланиями москвичей адресатам — участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Первые почтовые карточки передали из штабов «Москва помогает» в городской военный комиссариат.

Фирменные открытки могут подписать все желающие в штабах «Москва помогает» до 8 января 2023 года. На лицевой стороне карточки изображены зимние пейзажи столицы, украшенные гирляндами елки или новогодние инсталляции, внизу разместили название проекта, а также поздравления и пожелания. Оборотная сторона предназначена для слов поддержки военнослужащим от горожан.

«Новый год — это время волшебства, доброты и заботы друг о друге. Вместе мы можем сделать маленькое чудо для детей новых регионов России и наших героев. Сегодня мы передали добрые открытки от москвичей участникам специальной военной операции. В них жители столицы пожелали военнослужащим здоровья, сил и побед», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

В столице работает около 40 площадок «Москва помогает». С 10:00 до 19:00 горожане могут оставить здесь сладкие гостинцы и игрушки детям, живущим на новых территориях России, или теплые вещи защитникам, а также подписать открытки. Из столицы отправили более 30 тысяч новогодних подарков ребятам из Донецкой и Луганской народных республик и семьям участников СВО.

Новогодние пункты по сбору помощи уже открылись в 21 парке: «Ходынском поле», «Сокольниках», «Красной Пресне», «Филях», Парке Горького и других зонах отдыха. Также тематические шале появились на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». С 23 декабря точки «Москва помогает» будут работать на зимнем фестивале «Путешествие в Рождество». С этого же дня будет принимать помощь пункт у арки главного входа на ВДНХ.

Все площадки декорированы лапником, рождественскими венками, новогодними игрушками и гирляндами. Возле каждого домика висит табличка «Москва помогает» и стоят небольшие елочки.

Помогают в работе пунктов сбора волонтеры. Они принимают подарки, проверяют целостность упаковки и сроки годности, ведут учет и готовят их к дальнейшей транспортировке. Присоединиться к команде добровольцев могут горожане старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Акция по сбору гуманитарной помощи организована при участии Комитета общественных связей и молодежной политики и команды добровольцев столицы.

