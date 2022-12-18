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01:21, 18 декабря 2022Мир

Посол покинул съезд партии в Сербии после видео с обвинениями в адрес России

Посол Боцан-Харченко покинул съезд сербской партии после видео с обвинениями в адрес РФ
Александр Боцан-Харченко

Александр Боцан-Харченко. Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Социалистической партии после видео с обвинениями главы греческой партии СИРИЗА и бывшего премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в адрес России. Об этом он написал в Twitter.

«Грек начал с абсолютно необоснованных, лживых обвинений в адрес России, начал клеветать на мою Родину», — заявил дипломат. Он также выразил сожаления из-за того, что не смог присутствовать во время речи президента Сербии Александра Вучича.

Ранее Александр Боцан-Харченко рассказал, что миротворцы подразделений KFore (Kosovo Force) по сути состоят из военного контингента стран НАТО. Он подчеркнул, что действия KFore «либо не соответствуют, либо противоречат мандату ООН». Также посол выразил уверенность, что миротворцы способны как в военном, так и в политическом плане принять превентивные меры по недопущению вхождения полицейских сил Косово на территории Северного Косово.

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Марина Совина
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