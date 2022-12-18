Москвичам назвали сроки окончания снегопада в столице

Синоптик Шувалов: снегопад в Москве закончится в воскресенье вечером

Мощный снегопад в Москве закончится к вечеру воскресенья, 18 декабря. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал сроки прекращения осадков, а также рассказал о погоде в российской столице на следующей неделе.

Снегопад действительно мощный. По области выпало до 40 процентов месячной нормы, в Москве тоже от 13 до 18 миллиметров, что составляет от одной пятой до одной третьей месячной нормы Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«Снегопад не рядовой, снегопад хороший. Прибавка в высоте снежного покрова за ночь только составила десять сантиметров, за день еще прибавит. Высота снежного покрова уже от 33 до 38 сантиметров. На экране локатора видно, что зона отходит, в ближайшие два-три часа (к 20-21:00 — прим. "Ленты.ру") снег прекратится, ночью его не будет», — рассказал синоптик.

По словам Шувалова, начало следующей недели будет холодным, но к ее середине тенденция изменится.

«Что касается температуры, то она в воскресенье днем особенно сильно не росла, ночью начнет понижаться и где-то к утру будет уже минус 10–15 градусов. Снег если и будет, то достаточно небольшой. Вторник тоже холодный, а в среду у нас опять смена погоды, опять смена знака, мы опять идем к плюсу и настраиваемся на оттепель», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 декабря в Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков.

Из-за непогоды в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов.