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16:46, 19 декабря 2022Моя страна

На Южном Урале появятся восемь новых экотроп

Восемь экотроп появятся на Южном Урале в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды»

Фото: Shutterstock

В 2023 году на Южном Урале появятся восемь новых экологических троп. Это станет возможным благодаря увеличению бюджета на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды» в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Отмечается, что в Законодательном собрании региона было принято решение увеличить бюджет госпрограммы в три раза, до 3 миллиардов 832 миллионов рублей.

На данный момент известно, что одна из туристических экотроп появится в городе Сим Ашинского района. Прогулочно-познавательный маршрут проложат на территории Симского пруда, гидрологического памятника природы, его оборудуют лестницей и двумя смотровыми площадками. Кроме того, экотропа появится на территории Большой Усть-Катавской пещеры. Там планируют построить спусковую лестницу к берегу реки Катав и смотровую площадку, которая откроет всем желающим вид на местность.

Также экотропы появятся еще на восьми особо охраняемых природных территориях. Их местонахождение и особенности не уточняются.

Ранее сообщалось, что новый экскурсионный маршрут «Экотропа» открыли в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Протяженность новой экотропы составляет два километра. По маршруту была разработана специальная экскурсионная программа.

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Варвара Кошечкина
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