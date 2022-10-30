В Нижнем Новгороде открылась экотропа

В нижегородском парке «Швейцария» открыли новый экскурсионный маршрут «Экотропа»

Новый экскурсионный маршрут «Экотропа» открыли в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В правительстве уточнили, что протяженность новой экотропы составляет два километра. По маршруту была разработана специальная экскурсионная программа. Также на тропе разместили семь стендов с полезной и интересной информацией. Помимо этого, волонтеры высадили 20 саженцев лип, поддержав всероссийскую акцию «Сохраним лес».

Отмечается, что в этом сезоне в парке «Швейцария» появилось 2 380 новых зеленых насаждений. Среди них — 820 деревьев и кустарников и 1 560 многолетних трав и цветов.

Ранее осенью туристическая экотропа появилась в другом регионе России — в Тамбовской области. Экотропа ведет к Святовскому озеру. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, на ней обустроят спортивные площадки и пункты проката спортивного инвентаря. Также на месте будущей экотропы высадили деревья (ель и катальп), а сотрудники лесного хозяйства вместе с волонтерами собрали более 40 мешков мусора.