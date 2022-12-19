Цены на газ в Европе резко снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились более чем на шесть процентов

В начале недели биржевые цены на газ в Европе снижаются на 6,6 процента. По состоянию на 13:00 мск понедельника, 19 декабря, они опустились до 1199 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Резкое падение цен продолжается последние две недели, за это время топливо подешевело почти на 30 процентов.

В последний раз на нынешнем уровне цены на газ в Европе находились 21 ноября. По оценке экспертов, основной причиной такой динамики стала погода. В начале декабря температура в регионе была ниже средних многолетних значений, однако в понедельник наблюдается потепление.

Европейские власти неоднократно отмечали, что не переживают по поводу обеспеченности газом в текущий отопительный сезон. Говоря об этом, они ссылаются на запасы топлива в хранилищах, которые превышают средние значения за последние пять лет, а также на активные поставки сжиженного природного газа (СПГ).