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20:22, 19 декабря 2022Среда обитания

Доля сделок с привлечением ипотеки в новостройках Москвы стала рекордной

Доля ипотечных сделок в новостройках Москвы составила 53,1 процента и стала рекордной

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

За одиннадцать месяцев 2022 года доля сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке Москвы составила 53,1 процента от общего количества оформленных там договоров долевого участия (ДДУ). Показатель стал рекордным за все время наблюдения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

По данным экспертов, доля ипотечных сделок с новостройками в столице за период с января по ноябрь 2021 года составляла 48,1 процента от всех ДДУ. Аналогичный показатель для 2020-го оценили в 48,3 процента.

С начала нынешнего года в Москве зафиксировали 58,3 тысячи ДДУ с ипотекой, что на 5,4 процента меньше, чем в предыдущем году (61,6 тысячи сделок). Относительно одиннадцати месяцев 2020-го в 2022 году наблюдалась положительная динамика, которая составила 25,7 процента. Два года назад было зарегистрировано 46,4 тысячи договоров с привлечением ипотеки.

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В Росреестре также отметили, что доля сделок с ипотекой в ноябре текущего года от всех ДДУ, зарегистрированных в этом месяце, составила 62,9 процента. Всего за ноябрь было зафиксировано 5,08 тысячи договоров долевого участия. Положительную динамику по сравнению с октябрем оценили в 30,7 процента — тогда было заключено 3,89 тысячи сделок. Несмотря на наблюдаемый рост, показатель ноября 2022-го оказался на 8,9 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го, когда в Москве было зарегистрировано 5,59 тысячи ДДУ.

В декабре в столичном управлении Росреестра пришли к выводу, что в период с января по ноябрь 2022 года наибольшее количество договоров долевого участия (ДДУ) среди округов Москвы заключили в Троицком и Новомосковском административных округах. Доля округов Новой Москвы составила 24,9 процента — в новостройках этой локации заключили 27,3 тысячи сделок.

Полина Кислицына
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