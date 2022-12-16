Названы округа Москвы с наибольшим числом сделок с «первичкой»

Росреестр: за 11 месяцев 2022 года больше всего сделок в новостройках оформили в ТиНАО

В период с января по ноябрь 2022 года наибольшее количество договоров долевого участия (ДДУ) среди округов Москвы заключили в Троицком и Новомосковском административных округах. Доля округов Новой Москвы составила 24,9 процента — в новостройках этой локации заключили 27,3 тысячи сделок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Вторую строчку в списке занял Западный административный округ (ЗАО) с показателем в 15,9 процента, или 17,5 тысячи ДДУ. Третьим в рейтинге округов столицы с наибольшим числом сделок в новостройках специалисты назвали Юго-Восточный административный округ (ЮВАО), где за период с января по сентябрь заключили 14 тысяч сделок, — его доля составила 12,8 процента от общего числа. Четвертую и пятую строчки заняли Северо-Западный (СЗАО) и Северный (САО) округа Москвы, на которых пришлось 11,9 процента и 9,2 процента сделок соответственно.

Новая Москва также стала лидером по количеству сделок с недвижимостью в ноябре текущего года — на нее пришлось 1,6 тысячи ДДУ, или 19,8 процента от общего числа. Второе место по итогам девятого месяца 2022-го занял ЮВАО с показателем в 15,1 процента, или 1,2 тысячи сделок. Замкнул тройку ЗАО — там за месяц зарегистрировали 1,05 тысячи договоров, что составило 13,1 процента от общего числа.

На четвертой позиции по итогам ноября нынешнего года оказался СВАО — там за месяц оформили 927 ДДУ. Доля этого округа составила 11,5 процента от общего числа. Кроме того, в пятерку также попал Южный административный округ, на который пришлось 816 ДДУ, или 10,1 процента от всех заключенных сделок.

Глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что Новая Москва, лидер рейтинга, располагает широким выбором жилой недвижимости — от индивидуального жилья и до многоэтажных комплексов. Он добавил, что квартиры там, как правило, покупают молодые пары в возрасте 25-35 лет с детьми или планирующие рождение ребенка, а также семьи, желающие улучшить жилищные условия без оформления ипотечного займа. «Средняя цена предложения на сегодня — порядка 220 тысяч рублей за "квадрат". При этом количество жителей ТиНАО увеличилось более чем в 2,5 раза», — сообщил Жидкин.

В декабре «Известия» со ссылкой на данные Росреестра сообщили, что в одиннадцатом месяце 2022 года в Москве за месяц резко выросли продажи новостроек — динамика достигла 31 процента. За указанный месяц в столице заключили 6 тысяч договоров долевого участия, при этом в октябре показатель находился на уровне 4,6 тысячи договоров.