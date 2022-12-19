Названа символическая сборная чемпионата мира

Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную чемпионата мира по версии L’Équipe

L’Équipe назвало символическую сборную чемпионата мира в Катаре. Список игроков представлен на сайте издания.

В число лучших нападающих включили аргентинца Лионеля Месси, а также француза Килиана Мбаппе и Букайо Сака, представляющего сборную Англии. Среди полузащитников выделили хорвата Луку Модрича, марокканца Софьяна Амрабата и аргентинца Энцо Фернандеса. В число защитников попали игроки команды Марокко Ашрафу Хакими и Ромен Саисс, хорват Йошко Гвардиол и Маркос Акунья, играющий за Аргентину. Голкипером символической сборной стал хорватский футболист Доминик Ливакович.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Лучшим игроком турнира Международная федерация футбола признала Месси. Лучшим бомбардиром стал Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей.