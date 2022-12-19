В России захотели давать деньги на жилье одной категории граждан

В Госдуму внесли законопроект о праве детей-сирот на выплаты для покупки жилья

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий предоставить детям-сиротам право на выплаты для покупки жилья. О том, что одной категории граждан захотели выдавать деньги на приобретение недвижимости, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, выплаты будут полагаться «успешно социализировавшимся в обществе» сиротам по достижению 23 лет. Средствами можно воспользоваться как для покупки жилья, так и для погашения ипотеки. Чтобы защитить сирот от мошенничества, направление средств на счета продавцов квартир или кредитной организации будет осуществляться властями.

В пояснительной записке отмечается, что в большинстве регионов нет возможности обеспечить жильем всех нуждающихся совершеннолетних сирот. Часто такие граждане получают недвижимость после 23 лет, когда уже имеют образование, работу и семью. Авторы инициативы считают, что в подобных случаях может возникнуть необходимость улучшить жилищные условия, в том числе с помощью кредита и маткапитала.

В апреле в России предложили освободить от оплаты коммунальных услуг детей-сирот.