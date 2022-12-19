Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:44, 19 декабря 2022Среда обитания

В России захотели давать деньги на жилье одной категории граждан

В Госдуму внесли законопроект о праве детей-сирот на выплаты для покупки жилья

Фото: Стансилав Трифонов / «Лента.ру»

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий предоставить детям-сиротам право на выплаты для покупки жилья. О том, что одной категории граждан захотели выдавать деньги на приобретение недвижимости, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, выплаты будут полагаться «успешно социализировавшимся в обществе» сиротам по достижению 23 лет. Средствами можно воспользоваться как для покупки жилья, так и для погашения ипотеки. Чтобы защитить сирот от мошенничества, направление средств на счета продавцов квартир или кредитной организации будет осуществляться властями.

В пояснительной записке отмечается, что в большинстве регионов нет возможности обеспечить жильем всех нуждающихся совершеннолетних сирот. Часто такие граждане получают недвижимость после 23 лет, когда уже имеют образование, работу и семью. Авторы инициативы считают, что в подобных случаях может возникнуть необходимость улучшить жилищные условия, в том числе с помощью кредита и маткапитала.

В апреле в России предложили освободить от оплаты коммунальных услуг детей-сирот.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений
Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии
Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец
Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями
Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.