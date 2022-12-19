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11:54, 19 декабря 2022Путешествия

Перед Новым годом туристам составили памятку на случай задержки рейсов

Юрист Игорь Косицын рассказал, какие права есть у туристов в случае задержки рейсов

Фото: Marcel Kusch / Globallookpress.com

Перед Новым годом пассажиры задержанных рейсов имеют ряд прав, независимо от того, какая причина задержки вылета. Памятку для таких случаев составил юрист Игорь Косицын и опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт рассказал, что в таких ситуациях у всех пассажиров есть право на предоставление комнат матери и ребенка, если последнему не больше семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, а также на обеспечение напитками. В случае задержки вылета более четырех часов туристов обязаны обеспечить горячим питанием.

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Если ожидание отправления составляет более восьми часов, отмечет Косицын, пассажиру полагается размещение в гостинице. Кроме того, клиентам должны предоставить организацию хранения багажа.

Юрист подчеркнул, что в случае непредоставления указанных услуг пассажир имеет полное право обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру. Указывается. что все услуги можно оплатить самостоятельно, сохранив чеки, чтобы впоследствии потребовать возмещения через суд.

«Рейс считается задержанным по вине туроператора, если задержка произошла по причине, не вызванной обстоятельствами непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, например, погодные условия. Неисправность самолета к таким обстоятельствам не относится», –– заявил Косицын.

По словам специалиста, если по вине туроператора рейс был задержан настолько, что сокращается продолжительность поездки, турист вправе отказаться от купленной услуги –– перелета. Также клиент может потребовать уменьшения стоимости договора на сумму неоказанных услуг, неустойку за нарушение сроков оказания услуг или неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителей.

Ранее замруководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов раскрыл способ вернуть деньги за невозвратный билет. Согласно Воздушному кодексу РФ, авиакомпания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника, сообщил специалист. Однако эти факты необходимо подтвердить — предоставить медсправку или документ, подтверждающий смерть человека.

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Зарина Дзагоева
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