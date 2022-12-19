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09:45, 19 декабря 2022Россия

Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в некоторых регионах России

Вильфанд пообещал опасную погоду в регионах Поволжья, а также в Башкортостане и Татарстане

Фото: Shutterstock

В части российских регионов, в частности в Поволжье, Башкортостане и Татарстане, ожидается опасная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«19 декабря на большей части округа [в Поволжье] прогнозируются сильные осадки — снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 метров в секунду. Особенно сложная погода будет в Башкортостане и Татарстане, где помимо этого будет ледяной дождь. Все прелести зимней погоды», — сказал Вильфанд.

Он спрогнозировал сильные осадки, дождь, мокрый снег и ветер в Крыму, а также морозы в Кировской области до 18-24 градусов, в Нижегородской области — до 12-17 градусов, в Свердловской области — до 17-22 градусов, в Пермском крае — до 16-26 градусов.

Синоптик заявил, что в ближайшие дни очаг низких температур будет наблюдаться в Приволжском и Уральском федеральном округах, где температура воздуха будет на шесть-восемь градусов ниже нормы. Так, в Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях столбики термометра опустятся до 15-18 градусов ниже нуля в ночное время.

Ранее Вильфанд заявил, что некоторых российских регионах ожидается необычно холодная погода. Он уточнил, что в регионах Уральского федерального округа температура будет опускаться до 30-33 градусов, также ожидается аномальный холод в некоторых регионах Сибирского федерального округа — до минус 38 градусов.

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Анастасия Шейкина
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