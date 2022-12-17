Россиян предупредили о необычно холодной погоде в некоторых регионах

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о необычно холодной погоде в некоторых регионах

В некоторых российских регионах ожидается необычно холодная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В ряде регионов температура будет ниже нормы на 7 и более градусов в ближайшие дни. Это относится к опасным погодным явлениям», — сказал синоптик.

По его словам, сильные прогнозы ожидаются в Калининградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском краях, Коми и регионах Уральского федерального округа в ближайшие дни.

Так, в регионах Уральского федерального округа будет опускаться до 30-33 градусов в ближайшие дни. Также ожидается аномальный холод в некоторых регионах Сибирского федерального округа, до минус 38 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве со следующей недели ожидаются морозы до минус 16-17 градусов. По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Однако, заверил ученый, «холода точно не будут продолжаться до конца года».