Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 17 декабря 2022Россия

Россиян предупредили о необычно холодной погоде в некоторых регионах

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил о необычно холодной погоде в некоторых регионах

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В некоторых российских регионах ожидается необычно холодная погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«В ряде регионов температура будет ниже нормы на 7 и более градусов в ближайшие дни. Это относится к опасным погодным явлениям», — сказал синоптик.

По его словам, сильные прогнозы ожидаются в Калининградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Новосибирской областях, Алтайском, Красноярском краях, Коми и регионах Уральского федерального округа в ближайшие дни.

Так, в регионах Уральского федерального округа будет опускаться до 30-33 градусов в ближайшие дни. Также ожидается аномальный холод в некоторых регионах Сибирского федерального округа, до минус 38 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве со следующей недели ожидаются морозы до минус 16-17 градусов. По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков. Однако, заверил ученый, «холода точно не будут продолжаться до конца года».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО заявил о планах России вести затяжную войну на Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
Российский депутат прокомментировала попадание под санкции ЕС
Россиянин Винник попросил суд США освободить его под залог
Российский сенатор прокомментировал новый пакет санкций ЕС против Москвы
Врач оценил возможность одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
Зеленский рассказал о призывах к переговорам с Москвой
Россиян предупредили о необычно холодной погоде в некоторых регионах
Санду прокомментировала приостановку вещания шести телеканалов в Молдавии
США призвали согласовывать шаги по урегулированию на Украине с Киевом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.