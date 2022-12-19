Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военнослужащих

Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья безвозмездно передавать земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении главы государства уточняется, что земельные участки будут передавать тем военнослужащим, кто получил государственные награды в ходе СВО, а также семьям погибших солдат.

В связи с этим правительству России поручено заключить соглашение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя, касающееся порядка взаимодействий при предоставлении земельных участков.

Ранее на сессии крымского парламента было принято решение о приоритетном порядке предоставления земельных участков на полуострове тем военнослужащим из Крыма, кто участвует в спецоперации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).