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16:33, 19 декабря 2022Россия

Путин подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки военнослужащих

Путин подписал документ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для отличившихся в СВО

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья безвозмездно передавать земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении главы государства уточняется, что земельные участки будут передавать тем военнослужащим, кто получил государственные награды в ходе СВО, а также семьям погибших солдат.

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В связи с этим правительству России поручено заключить соглашение между профильными структурами и властями Московской области, Крыма и Севастополя, касающееся порядка взаимодействий при предоставлении земельных участков.

Ранее на сессии крымского парламента было принято решение о приоритетном порядке предоставления земельных участков на полуострове тем военнослужащим из Крыма, кто участвует в спецоперации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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