Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 19 декабря 2022Силовые структуры

В подмосковной воинской части произошло убийство

В воинской части Клина бортовой техник застрелил инженера во время ссоры, стрелок задержан

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В воинской части, расположенной в подмосковном Клину, произошло убийство. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 18 декабря в помещении автомобильной службы части между бортовым техником вертолета и инженером возник конфликт. Во время ссоры военнослужащий достал пистолет Макарова и выстрелил в сослуживца.

Инженер погиб от огнестрельного ранения в голову. Техник задержан.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего и причину конфликта.

7 ноября сообщалось, что в Волгоградской области суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 44-летнего мужчину за убийство преподавателя российского военного университета города Череповца. По данным следствия, друзья отмечали новоселье у товарищей. Во время застолья мужчины стали обсуждать военную политику и поссорились. Фигурант избил жертву, а затем задушил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
В России выявили 6341 случай коронавируса
Предложение квартир в новостройках достигло рекорда в Москве
Володин порассуждал о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»
Женщина бросила работу визажистки ради коров и кур и не пожалела
Задержание ФСБ передававшего секретные данные Украине россиянина попало на видео
Нюша прошлась по улице в откровенном наряде и вызвала споры в сети
Бывшему прокурору подмосковного Раменского запросили 20 лет за взятки
Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры Киева
Татьяна Буланова раскритиковала жизнь за городом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.