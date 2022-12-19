В подмосковной воинской части произошло убийство
В воинской части, расположенной в подмосковном Клину, произошло убийство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, утром 18 декабря в помещении автомобильной службы части между бортовым техником вертолета и инженером возник конфликт. Во время ссоры военнослужащий достал пистолет Макарова и выстрелил в сослуживца.
Инженер погиб от огнестрельного ранения в голову. Техник задержан.
Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего и причину конфликта.
7 ноября сообщалось, что в Волгоградской области суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 44-летнего мужчину за убийство преподавателя российского военного университета города Череповца. По данным следствия, друзья отмечали новоселье у товарищей. Во время застолья мужчины стали обсуждать военную политику и поссорились. Фигурант избил жертву, а затем задушил.