В подмосковной воинской части произошло убийство

В воинской части Клина бортовой техник застрелил инженера во время ссоры, стрелок задержан

В воинской части, расположенной в подмосковном Клину, произошло убийство. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 18 декабря в помещении автомобильной службы части между бортовым техником вертолета и инженером возник конфликт. Во время ссоры военнослужащий достал пистолет Макарова и выстрелил в сослуживца.

Инженер погиб от огнестрельного ранения в голову. Техник задержан.

Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельств произошедшего и причину конфликта.

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